Fórmula 1: Mais corridas sprint, mas só em 2026

Stefano Domenicali é de opinião que as corridas de sprint têm sido um sucesso na F1 e mantém a sua convicção de que devem existir mais do que as seis por época no futuro, embora admita que isso só será possível a partir de 2026. O italiano, que é atualmente o diretor-executivo e presidente do Fórmula One Group assegura que há mais interesse, mas também admite que fazer corridas sprint em todas as corridas do calendário não é exequível. Ou seja, mais, mas não em todas…