Fórmula 1: Mais atualizações na Ferrari apenas em Silverstone | AutoSport

A Ferrari esperou até à sexta prova do ano para revelar as primeiras atualizações do F1-75. O limite orçamental terá sido uma das razões para isso acontecer apenas no GP de Espanha e é um dos fatores para a equipa italiana esperar agora até julho para o próximo grande pacote de desenvolvimento do monolugar.

“Penso que o limite orçamental está a ditar de alguma forma o que podemos fazer”, disse Mattia Binotto. “Precisamos certamente de olhar com atenção e não desperdiçar o nosso dinheiro, porque não podemos simplesmente fazer isso. Penso que traremos atualizações quando tivermos um pacote significativo. Não vamos trazer novas peças em todas as corridas”.

Binotto acrescentou ainda que as provas nos circuitos citadinos também tiveram peso na decisão de apenas apresentarem mais desenvolvimentos perto do GP da Grã-Bretanha. “Temos agora o Mónaco onde talvez se pudesse trazer uma nova suspensão dianteira, e mais tarde, temos Baku que é um circuito citadino. Por isso, penso para a corrida no Reino Unido talvez cheguem alguns desenvolvimentos”, concluiu o responsável da Scuderia.