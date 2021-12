Fórmula 1: Luta pelo campeonato de 2021 levou Adrian Newey quase ao limite | AutoSport

Adrian Newey é também responsável em parte pela conquista de Max Verstappen. Habituado à disputa na Fórmula 1, depois de muitos anos dentro do paddock, Newey considera que a luta entre o piloto da Red Bull e Lewis Hamilton foi a que o mais enervou e que o aproximou de um ataque cardíaco. O “guru” da Red Bull é também rápido a afirmar, que sem sorte, Max Verstappen não tinha conquistado o título.

“Nas voltas antes do Safety Car, parecia que nos estava a escapar”, disse Newey à Sky. “Inevitavelmente começa-se a pensar no ano e no que poderíamos ter feito, em alguns momentos azarados, em particular Copse que, pessoalmente, ainda me irrita muito com o que lá aconteceu e depois veio o Safety Car. Tivemos sorte nesse sentido, não há duas maneiras, sem o Safety Car [não teríamos ganho] mas se eu refletir e, claro, sou tendencioso, eu sei, penso que o Max, no cômputo geral, mereceu completamente”.

Adrian Newey é um homem que venceu por diversas vezes e também já perdeu, conhece bem o que rodeia a Fórmula 1, no entanto o britânico admitiu que a luta entre Verstappen e Lewis Hamilton pelo título foi a que mais o enervou durante o ano, devido à proximidade entre ambos.

“Foi aquela em que eu provavelmente me aproximei de ter um ataque cardíaco e ficar inconsciente. Já tive outros que foram para a última corrida, mas nunca para a última volta. Foi espantoso, absolutamente espantoso. [Verstappen] tem tanto talento, tanta vontade, ele ainda é tão jovem. Ainda está numa curva de aprendizagem íngreme, é simplesmente espantoso, e a melhor coisa sobre ele é que é tão fácil de trabalhar. Não há pretensões, apenas entra e continua a trabalhar”.