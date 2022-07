Fórmula 1: Luta entre Verstappen e Schumacher foi “dura mas justa” | AutoSport

Max Verstappen ficou fora da discussão pela vitória no GP da Grã-Bretanha após a paragem para o que o piloto suspeitou ser um furo. Mais tarde, foram descobertos danos no fundo resultantes de peças de fibra de carbono de um dos AlphaTauri terem ficado presas no carro do neerlandês. Esses danos foram custosos em termos de desempenho do Red Bull e Verstappen viu-se no meio do pelotão. Com a saída do Safety Car perto do final da corrida, o líder do campeonato foi pressionado por Mick Schumacher. O alemão da Haas, que ainda não tinha pontuado na Fórmula 1, atacou a sétima posição de Verstappen, mas este conseguiu defender muito bem o posto.

“Foi uma batalha boa, dura mas justa, penso eu”, explicou Verstappen no final da corrida britânica. “Eu sabia, claro, que Mick ia dar o seu melhor para subir à sétima posição, mas estava tudo bem. Foi um pouco difícil para mim aguentar, mas felizmente resultou. Claro que o meu carro estava mais lento, mas sabia que Mick também estava realmente a tentar ir para sétimo. Foi divertido. Claro, não estava a gostar onde estava mas também se pode apreciar a luta que se está a ter com outra pessoa e penso que foi realmente uma batalha bastante boa”.

Os dois pilotos chegaram a estar muito perto um do outro na curva final da corrida, correndo o risco de um acidente entre ambos, mas Verstappen acrescentou: “Eu estava tipo, ‘ele agora tem de recuar ou ficamos ambos fora, mas felizmente ele é suficientemente esperto”, concluiu o piloto.