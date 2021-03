Fórmula 1, Luca di Meo: “É um recomeço alicerçado numa história com 40 anos”

A Equipa Alpine F1 inaugura, oficialmente, uma nova era ao apresentar, numa cerimónia virtual, a sua estreia no Campeonato do Mundo FIA de Fórmula 1.



O A521, o monolugar da Alpine esta época, apresenta uma apaixonante decoração em tons de azul, branco e vermelho, que são sinónimo da herança e do “pedigree” da Alpine no desporto automóvel. No “coração” do monolugar de F1 da Alpine “bate” o motor Renault E-Tech 20B, um 1.6 V6 desenhado e desenvolvido em Viry-Châtillon e que, também ele, marca uma ligação consecutiva de 45 anos da Renault ao mundo da F1.



O A521 é uma evolução do R.S.20 que competiu no Campeonato de 2020. Alinhado com as alterações dos regulamentos que foram aceites o ano passado, em resposta à crise pandémica global, os principais elementos estruturais do A521 transitam da época anterior. No entanto, a marca desenvolveu e melhorou todos os componentes que ainda não tinham sido homologados, especialmente na traseira do monolugar, que teve de cumprir as alterações aerodinâmicas regulamentares adicionais impostas pela FIA.

Para Luca De Meo, CEO do Grupo Renault: “é verdadeiramente uma alegria e um orgulho ver o poderoso e vibrante nome da Alpine num monolugar de Fórmula 1. Novas cores, nova equipa de gestão, planos ambiciosos: é um recomeço alicerçado numa história com 40 anos. Vamos combinar os valores de autenticidade, elegância e audácia da Alpine, com a experiência e os conhecimentos de engenharia e desenvolvimento de chassis da “casa”. Esta é a beleza de competir na Fórmula 1 como uma equipa completa. Vamos concorrer com os maiores nomes, em corridas de automóveis espetaculares que são seguidas por uma legião de entusiastas. Mal posso esperar pelo arranque da temporada.”