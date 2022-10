Fórmula 1: Logan Sargeant será piloto da Williams se conseguir Superlicença | AutoSport

Jost Capito confirmou em conferência de imprensa do Grande Prémio dos EUA que Logan Sargeant será companheiro de equipa de Alex Albon em 2023 se conseguir, até ao final da presente temporada, os pontos necessários para a superlicença obrigatória para a Fórmula 1.

O piloto norte-americano tem já garantido mais duas sessões de treinos livres pela Williams, no México e em Abu Dhabi e se forem superiores a 100 km de distância e sem penalizações, terá de terminar o último fim de semana em Abu Dhabi nos seis primeiros classificados do campeonato FIA de Fórmula 2, onde é atualmente terceiro classificado, nove pontos à frente do sexto posto. Se as duas sessões de treinos livres 1 com a William não somarem pontos extra para a sua superlicença, então precisa de terminar entre os cinco primeiros classificados da F2.

Neste momento, Sargeant tem trinta pontos de superlicença, mas apenas os três resultados mais elevados de um piloto nas últimas quatro épocas contam. Quando os pontos para 2022 forem somados, os três pontos de Sargeant em 2018 já não vão contar. Assim, está praticamente com 27 pontos, e terá de terminar em quinto lugar na Fórmula 2, o que lhe dá 20 pontos e o fará ultrapassar os 40 exigidos.

No entanto, pode terminar em sexto lugar e ainda assim chegar aos 40 pontos. Para isso acontecer, o piloto norte-americano tem que terminar a época sem qualquer ponto de penalização, seja na Fórmula 1 – durante os treinos – como na Fórmula 2, somando dois pontos extra por “bom comportamento”, segundo o que consta no Artigo 13 do Apêndice L do Código Desportivo Internacional da FIA.

Sargeant é o único piloto de Fórmula 2 a tempo inteiro este ano a ainda não ter sido penalizado com qualquer ponto de penalização, e se mantiver o seu registo assim por mais um fim de semana na F2, garantirá dois pontos extra. Somando os 10 pontos de terminar em sexto no classificação, ficará com 12 pontos, passando a totalizar 39 pontos. Mais duas sessões de treinos livres na F1, que se totalizarem 100Km (juntamente com a de Austin), atinge os 40 pontos obrigatórios.

As maiores questões para Logan Sargeant são a feroz competição na Fórmula 2, assim como a fiabilidade do seu monolugar. 11 pilotos têm uma hipótese de terminar entre os seis primeiros lugares da classificação. Felipe Drugovich é campeão e Théo Pourchaire está no segundo lugar, o que deixa nove pilotos na luta pelo terceiro posto e mais dois na batalha pelo sexto, entre eles Sargeant. Apesar de não ter qualquer ponto de penalização esta época, com tantos adversários na discussão das melhores posições da classificação, pode acontecer um toque ou um acidente que o faça não somar os dois pontos extras e até não terminar uma corrida. Para além disso, um problema no seu monolugar pode obrigar o piloto a abandonar e perder pontos no campeonato.

Para além das duas sessões de treinos livres, Sargeant estará de novo ao volante do FW44 no teste de pilotos jovens em Abu Dhabi depois do último fim de semana de competição na Fórmula 1.