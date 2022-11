Fórmula 1: Logan Sargeant já escolheu o seu número para 2023 | AutoSport

Logan Sargeant já escolheu qual o seu número para a sua temporada de estreia na Fórmula 1. O piloto norte-americano foi o último piloto a ser confirmado para 2023, após ter somado os pontos suficientes para a superlicença na última ronda da Fórmula 2 em Abu Dhabi.

Hoje a Williams e Sargeant confirmaram que o piloto escolheu o número 2. “Costumava correr com esse na Fórmula Renault”, explicou Logan. “E tive uma temporada bastante boa nesse ano. O número 3 é o meu número, mas está bloqueado, por isso pensei: porque não pegar num número vencedor do passado e correr com ele na F1?”

Embora Daniel Ricciardo não vá competir na próxima época, o número três continua a ser-lhe atribuído “ao longo da sua carreira na Fórmula 1″, de acordo com o regulamento. O número não estará disponível para mais nenhum piloto até duas épocas consecutivas sem que o australiano participe numa ronda do campeonato, por isso a escolha de Sargeant.