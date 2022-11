Fórmula 1: Logan Sargeant garante pontos necessários para a superlicença | AutoSport

Logan Sargeant confirmou o seu lugar de piloto principal na Williams em 2023, depois de garantir os pontos necessários para a Superlicença obrigatória para pilotos da Fórmula 1. O piloto norte-americano terminou a última corrida da época do Campeonato FIA de Fórmula 2 no quinto posto da classificação.

Sargeant foi anunciado como piloto da Williams para 2023 ao lado de Alexander Albon, mas necessitava de somar 40 pontos de superlicença para poder competir na Fórmula 1. Através de duas sessão de treinos livres com o FW44, o piloto norte-americano somou 2 pontos extras por ter completado 100km com um monolugar de F1, mas o principal seria a sua classificação final no campeonato de Fórmula 2.

Com o quinto posto na derradeira corrida da temporada da competição júnior, Logan Sargeant terminou no quarto posto do campeonato de pilotos, confirmando a sua entrada na Fórmula 1 no próximo ano.