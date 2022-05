Fórmula 1: Liberty Media vai adquirir terreno em Las Vegas para construção do paddock | AutoSport

Las Vegas receberá em 2023 o regresso da Fórmula 1 com uma pista numa secção da Las Vegas Boulevard conhecida por “The Strip” onde se localizam a maioria dos hotéis e casinos da cidade.

Para solucionar a falta de espaço para o pitlane e paddock, a Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1, chegou a acordo para a compra de um terreno nessa zona da cidade com 157 827 metros quadrados pelo valor de cerca de 226 milhões de Euros.

“A Liberty Media celebrou um acordo para adquirir mais de 157 mil metros quadrados a leste da The Strip para fazer parte do design da pista e capacidade rápida para o pitlane e paddock, entre outros locais de hospitalidade e de apoio à corrida”, disse o CEO da Liberty Media, Greg Maffei. “Espero que a transação fique fechada no segundo trimestre e que o preço de compra seja de 240 milhões de dólares [mais de 226 milhões de Euros]”.

Maffei confirmou ainda que a Fórmula 1 está a co-promover a corrida de Las Vegas e será necessário mais investimento para preparar o local para a corrida. “Tal como já observámos anteriormente, essa será uma corrida noturna pela ‘The Strip’ e, de forma diferente do que na maioria dos locais, a Fórmula 1 e a Liberty Media estão a promover a corrida em parceria com os intervenientes locais e a Live Nation”, explicou Maffei. “A construção desta pista exigirá um aumento de despesas de capital e custos operacionais. É demasiado cedo para fornecer números, mas tencionamos atualizar ainda este ano”.