Fórmula 1: Lewis Hamilton vai querer lutar pelo 8º título, acredita Zak Brown | AutoSport

A “novela” do possível afastamento de Lewis Hamilton da Fórmula 1 ainda não terminou, tendo nascido das palavras de Toto Wolff depois do final da época e do “silêncio” do piloto nas redes sociais. A equipa tem publicado algumas imagens de Hamilton e o mais certo é o piloto começar a trabalhar nas próximas semanas, fazendo pouco sentido a todos os níveis a sua saída da competição.

Quem acredita que o britânico estará na luta pela conquista do oitavo título é Zak Brown, CEO da McLaren. “Tenho a certeza que está muito zangado, mas penso que os pilotos querem correr”, disse Brown citado pela BBC. “É um lutador e vai querer voltar e ganhar o oitavo título mundial. Acho que não está pronto para se reformar”.

Mesmo sendo da opinião que o piloto vai continuar na F1, Brown diz que a posição de Hamilton não deve ser ignorada. “Não conheço Lewis assim tão bem. Eu não ficaria chocado se ele parasse. Não creio que alguém deva tomar como certo que regressa. Não devemos ignorar ou não reconhecer a sua frustração e raiva. Talvez ainda não tenha tomado uma decisão. Talvez o que está a fazer esteja a levar tempo a tomar a sua decisão, porque uma vez tomada, está tomada. Por isso, penso que não devemos descartar ou menosprezar. Penso apenas que ainda tem um desejo ardente de correr e isso acabará por determinar a sua decisão”.