Fórmula 1: Lewis Hamilton quer pouco do Mercedes W13 no carro de 2023 | AutoSport

A Mercedes ainda procura melhorar o desempenho do Mercedes W13 para tentar imiscuir-se na luta por vitórias ainda este ano. Toto Wolff admitiu no Mónaco que a equipa deu um passo em frente com o desenvolvimento apresentado durante o GP de Espanha, mas ainda têm o terceiro carro mais rápido, sendo inaceitável para uma equipa como a Mercedes.

Na opinião de Lewis Hamilton, a equipa ainda deve apostar em trabalhar nas atualizações do W13, mas admitiu que há muitas coisas que não quer ver no próximo monolugar.

“Penso que temos de descobrir o que está errado com este carro antes de podermos construir outro carro. Se começássemos agora a fazer outro carro, poderíamos facilmente enganar-nos”, disse o piloto depois de sentir algumas dificuldades com o monolugar nas ruas do Mónaco. “Por isso, penso que se trata de nos concentrarmos neste, que ainda não dominamos, para depois dar-nos uma orientação sobre a direção a tomar”. Hamilton acrescentou ainda que, “há definitivamente muitas coisas deste carro que eu não quero no carro do próximo ano, por isso já as identifiquei à equipa”, concluiu.