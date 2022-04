Fórmula 1, Lewis Hamilton: pior início de época desde 2009 | AutoSport

O GP de Emilia Romagna foi a quarta ronda do calendário de 2022 da Fórmula 1 e a primeira em que Lewis Hamilton falhou o acesso a lugares pontuáveis. Mesmo assim, em 16 anos na disciplina rainha do automobilismo, 2022 está a ser o segundo pior início de temporada do britânico.

Neste momento, o britânico conta com 28 pontos. Em 2009 – com o sistema de pontuação diferente do atual em que apenas os oito primeiros classificados pontuavam – Hamilton tinha alcançado o sétimo, o sexto e quarto lugar nas 4 primeiras corridas do ano quando ainda era piloto da McLaren, tendo sido desqualificado na ronda da Austrália pelo caso da ultrapassagem sob Safety Car de Jarno Trulli (o Hamilton e a McLaren foram considerados culpados de tentar propositadamente enganar o colégio de comissários e perderam os pontos da corrida).

Se convertermos a pontuação de 2009 – acabaria a época no quinto lugar do mundial – para o atual sistema, Hamilton teria 26 pontos nesse ano, menos dois do que em 2022 em igual número de corridas.

Nas restantes temporadas, o piloto da Mercedes somou sempre mais pontos nas primeiras corridas, o que demonstra bem as dificuldades sentidas por Lewis Hamilton neste início de época e que se devem manter nos próximos tempos.