Fórmula 1, Lewis Hamilton: “nunca disse que ia embora” | AutoSport

Durante muito tempo colocou-se a dúvida se Lewis Hamilton iria continuar a carreira na Fórmula, isto depois de Toto Wolff ter levantado essa possibilidade em Abu Dhabi, no final da época passada.

No evento de apresentação do novo monolugar para 2022, o W13, Lewis Hamilton explicou o “silêncio” nas redes sociais e na imprensa desde o final da época passada até agora. “Nunca disse que ia embora. Este grande grupo de pessoas são como uma família para mim”, começou por dizer o piloto britânico sobre a sua equipa. “Obviamente foi uma altura difícil e precisei de me afastar e ter a minha família comigo e passar bons momentos. Depois claro, decidi ‘atacar’ de novo e regressar para uma nova época com o Toto [Wolff] e o George [Russell]”.

Sobre o seu novo colega de equipa, Hamilton afirmou que “é excitante ver o George trazer esta nova energia para a equipa”.