Fórmula 1: Lewis Hamilton mantém a esperança do GP da África do Sul em 2023 | AutoSport

Segundo algumas fontes, as negociações entre a Fórmula 1, o promotor sul-africano e os proprietários do circuito de Kyalami falharam e as esperanças para a realização de um Grande Prémio da África do Sul em 2023 caíram por terra.

Ainda assim, Lewis Hamilton mantém o otimismo sobre a inclusão da prova sul-africana no calendário do próximo ano.

“Tenho estado a fazer muita pressão para conseguir o grande prémio”, disse o piloto da Mercedes. “Estou feliz por haver negociações”.

Hamilton salientou que o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali “tem estado a fazer um trabalho espantoso para que isso aconteça. Ainda tenho esperança de que possa haver uma corrida no próximo ano. Nunca digas nunca”.

No fim de semana passado foi confirmado que o GP da Bélgica se manterá no calendário da competição do próximo ano, um prenúncio que o regresso da prova à África do Sul só aconteça em 2024.