Fórmula 1: Lewis Hamilton espera poder lutar pela vitória do GP da Grã-Bretanha | AutoSport

Ainda sem vencer uma corrida, a Mercedes está em fase de recuperação dos problemas sentidos nas primeiras 5 corridas da época. Os responsáveis da equipa acreditam que o W13 é o terceiro carro mais rápido, ainda longe de Ferrari e Red Bull mas com vantagem sobre os restantes monolugares do pelotão e esperam conseguir lutar por vitórias com os rivais dentro em breve.

Lewis Hamilton tem a esperança que isso ocorra a tempo do GP da Grã-Bretanha no início de julho, a tempo de conseguir lutar pela sua nona vitória na prova caseira.

“Espero que em Silverstone tenhamos o carro onde precisamos dele, pelo menos até lá, para podermos lutar pela vitória”, disse Hamilton depois do GP do Mónaco. “É para isso que trabalho todos os dias, para que possamos lutar em casa e dar ao público a melhor corrida que pudermos”.