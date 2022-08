Fórmula 1, Lewis Hamilton desabafa sobre a perda do título em Abu Dhabi | AutoSport

Numa entrevista para a revista Vanity Fair, Lewis Hamilton finalmente desabafou sobre o que sentiu após o Grande Prémio de Abu Dhabi de 2021, que viu Max Verstappen se sagrar campeão do mundo. O britânico recorda como saiu do seu carro “totalmente incrédulo”.

Os dois rivais estavam empatados em pontos para a última corrida de uma época absolutamente brilhante, como há muito não se via. A cinco voltas do final, Hamilton tinha uma vantagem de onze segundos sobre Verstappen. Porém, um safety-car após o acidente de Nicholas Latifi e a decisão controversa de Michael Masi fizeram com que Verstappen ainda fosse capaz de ultrapassar Hamilton e conquistasse o campeonato do mundo, na última volta da corrida.

“As coisas começaram a desenrolar-se e os meus piores receios ganharam vida. Eu estava a pensar: ‘Não é possível eles estarem a enganar-me’”, recorda Hamilton.

Após o safety-car, Verstappen colocou pneus novos e Hamilton, já com 40 voltas em cima dos seus, não teve hipóteses de se defender do ataque do neerlandês. A FIA lançou uma investigação sobre os acontecimentos em Abu Dhabi e chegou à conclusão de que o diretor de corrida, Michael Masi, tinha cometido um erro humano.

Na entrevista, o sete vezes campeão do mundo é questionado sobre como se sentiu no carro após o final da corrida. “Não sei se consigo realmente pôr em palavras a sensação que tive. Lembro-me apenas de estar ali sentado, apenas totalmente incrédulo. E ao perceber que tinha de desapertar os cintos, tinha de sair de lá, tinha de sair desta coisa, tinha de encontrar a força. Eu não tinha força. E foi um dos momentos mais difíceis, diria eu, que tive em muito, muito tempo”, descreve Hamilton.

O britânico disse que estava ciente das decisões da direção de corrida e sabia que algo não estava certo.

Hamilton descreveu ainda o momento em que é confortado pelo pai, no final da corrida:

“Ele abraçou-me e penso que disse algo do género: ‘Quero que saibas o quão orgulhoso estou de ti’. Ter o teu pai a abraçar-te dessa forma é uma das coisas mais profundas que alguma vez tive… Especialmente porque não tive isso muitas vezes enquanto crescia”.