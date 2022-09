Fórmula 1: Lewis Hamilton defendeu que o seu erro não facilitou ultrapassagem de Verstappen | AutoSport

Lewis Hamilton ficou irritado com a sua equipa por não o pararem para trocar de pneus durante o período de Safety Car na corrida do Grande Prémio dos Países Baixos, mas pelos vistos, o piloto também terá cometido um erro.

Max Verstappen ultrapassou-o com facilidade no recomeço da prova, quando Hamilton terá selecionado mal o modo da sua unidade motriz, o que o deixou com menos potência e, por isso, ainda mais vulnerável ao ataque do adversário. Segundo Hamilton, essa não foi a razão para a manobra de Verstappen

“Basicamente, quando fazemos voltas lentas, estamos numa estratégia [modo] e quando vamos ao mapa de partida, estamos numa estratégia diferente”, explicou Hamilton na conferência de imprensa de antevisão da prova italiana. “Atrasei-me ligeiramente, mas não fez diferença. Eles calcularam a distância, eu estava na reta e de qualquer forma ele estava a passar”.

O piloto britânico da Mercedes salientou a má altura do Virtual Safety Car anterior à saída do Safety Car para a pista, no episódio de Yuki Tsunoda que gerou alegações de manipulação da corrida por parte da Red Bull, para ambos os carros da Mercedes.

Em Monza, Hamilton não espera uma corrida tão boa como em Zandvoort. “Temos feito tantos progressos na equipa que estamos a encurtar a diferença. Claro que não sabemos como é que o carro vai estar aqui este fim de semana. Espero que não vá estar tão bem como foi na última corrida”, concluiu o piloto.