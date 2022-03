Fórmula 1, Lewis Hamilton: “de momento, penso que não estaremos a competir por vitórias” | AutoSport

Lewis Hamilton reiterou as preocupações sobre o desempenho do Mercedes W13 no início da época. Anteriormente o piloto colocava a Ferrari como a equipa com o melhor carro neste momento e agora mostrou algumas preocupações sobre o ritmo do seu carro. “Obviamente, é um pouco cedo demais para entrar nisso, ou ter esse tipo de pensamentos, mas de momento penso que não estaremos a competir por vitórias. Há potencial no nosso carro para nos levar às vitórias, só temos de aprender a extrair o melhor e a resolver alguns dos problemas. É nisso que estamos a trabalhar e todos estão a fazer um trabalho incrível na fábrica, trabalhando o máximo que podem, mas temos alguns obstáculos a ultrapassar”.

Hamilton terminou dizendo que “na próxima semana vamos demonstrar um melhor ritmo, mas penso que talvez as pessoas ficarão surpreendidas”.