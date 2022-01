Fórmula 1: Lewis Hamilton continua com o salário mais alto do pelotão | AutoSport

Deverá ser assim até Max Verstappen renovar o contrato com a Red Bull, que deverá acontecer brevemente, mas até lá, e excluindo receitas com marketing e bónus, Lewis Hamilton mantém-se como o piloto mais bem pago do pelotão.

Segundo a compilação feita pela publicação 365RacingNews.com, os quatro campeões do mundo no pelotão, mais Daniel Ricciardo, são os que mais auferem das equipas.

Quando comparados os valores de 2022 com os de 2021, poucas são as diferenças: a Mercedes paga mais 10 milhões de dólares a Lewis Hamilton, mas menos 5 milhões ao seu companheiro de equipa, que este ano é George Russell e Yuki Tsunoda ganha agora mais 250 mil dólares que no ano passado.

Valtteri Bottas trocou a Mercedes pela Alfa Romeo, mas nem por isso baixou o salário, continuando a auferir o mesmo valor.

Piloto Equipa Salário em $ 2022 Salário em $ 2021 Lewis Hamilton Mercedes 40 milhões 30 milhões Max Verstappen Red Bull 25 milhões 25 milhões Fernando Alonso Alpine 20 milhões 20 milhões Sebastian Vettel Aston Martin 15 milhões 15 milhões Daniel Ricciardo McLaren 15 milhões 15 milhões Charles Leclerc Ferrari 12 milhões 12 milhões Carlos Sainz Ferrari 10 milhões 10 milhões Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 milhões 10 milhões Lance Stroll Aston Martin 10 milhões 10 milhões Sergio Perez Red Bull 8 milhões 8 milhões George Russell Mercedes 5 milhões 1 milhão Lando Norris McLaren 5 milhões 5 milhões Esteban Ocon Alpine 5 milhões 5 milhões Pierre Gasly AlphaTauri 5 milhões 5 milhões Alexander Albon Williams 2 milhões n/a Guanyu Zhou Alfa Romeo 1 milhão n/a Mick Schumacher Haas 1 milhão 1 milhão Nikita Mazepin Haas 1 milhão 1 milhão Nicholas Latifi Williams 1 milhão 1 milhão Yuki Tsunoda AlphaTauri 750 mil 500 mil