Fórmula 1, Lewis Hamilton: “A minha equipa não comete erros” | AutoSport

Lewis Hamilton está neste momento aos comandos do novo Mercedes W13, o carro da equipa para a época que se avizinha, mas esta manhã esteve em conferência de imprensa, analisando o que pode acontecer em 2022, a sua 16ª época na Fórmula 1.

Hamilton tem confiança no trabalho desenvolvido pela Mercedes. “A minha equipa não comete erros”, disse Hamilton sobre a possibilidade do Mercedes W13 não estar ao mesmo nível dos monolugares da geração anterior da equipa. “Claro que isso é um risco, mas confio na equipa. Quer seja bom ou mau, vamos trabalhar a partir daí”.

Durante a manhã, quando era George Russell que estava em serviço no asfalto do circuito de Barcelona-Catalunha, Hamilton esteve a “investigar” as boxes das equipas adversárias. O sete vezes campeão do mundo, afirmou que “já vi designs do nosso carro, obviamente, mas esta é a primeira vez que podemos ver as outras equipas em pista. Quero ficar atento e ver porque é que os outros tomaram um caminho diferente. Não fazemos ideia de onde estão todos, por isso é definitivamente excitante”.