Fórmula 1: Leclerc e Sainz trabalham bem na Ferrari, como será com Hamilton? | AutoSport

Mas Leclerc pode querer mostrar que pode superar Hamilton antes da chegada do sete vezes campeão mundial no próximo ano.

Como será com Lewis Hamilton e Charles Leclerc em 2025? O simples facto de sabermos que esta parceria está iminente pode criar o cenário para uma dinâmica interessante entre os dois pilotos este ano. Com Leclerc a ter assinado recentemente uma nova extensão de contrato que o mantém na Scuderia para além de 2024, a ligação estreita entre o monegasco e a sua equipa é clara.

Por isso, este ano de 2024 com Charles Leclerc e Carlos Sainz na Ferrari, será bem interessante, mas o seguinte, 2025, já com Lewis Hamilton, ainda mais.

Há muito que as lutas entre dois pilotos na mesma equipa têm o condão de elevar a própria estrutura a níveis que provavelmente não esperavam. O exemplo de Ayrton Senna e Alain Prost (McLaren, 1988-1990) foi sintomático, com dois ‘galos’ para o mesmo poleiro deixaram pouco para a concorrência, já a luta entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton (McLaren, 2007), teve tanto de boa quanto de polémica, mas quem ganhou foram Kimi Raikkonen e a Ferrari.

