Fórmula 1: Laurent Rossi reconhece que está dececionado com Oscar Piastri | AutoSport

O CEO da Alpine, Laurent Rossi, reagiu publicamente pela primeira vez sobre o caso de Oscar Piastri e a recente tomada de decisão da Comissão de Reconhecimento de Contratos (CRC) da FIA. Rossi sublinhou a aparente relutância de Oscar Piastri em passar um ou dois anos de formação na Williams antes de regressar à equipa de Enstone, uma abordagem seguida por muitos outros jovens pilotos durante os seus primeiros anos na competição.

O CRC da FIA resolveu o polémico episódio contratual entre a Alpine e o piloto, decidindo que Piastri não foi contratado pela equipa francesa, portanto, o contrato com a McLaren para 2023 é válido.

“É muito dececionante”, disse Rossi, citado pela publicação The Race. “Temos estado extremamente empenhados. Temos sido extremamente leais. Temos investido muito. Cometemos erros técnicos, erros técnicos legais, que basicamente deixaram a porta entreaberta. Nunca pensámos – foi um pouco de descuido, com certeza – nunca pensámos que tínhamos de nos preocupar”.

Rossi continuou, insistindo que “quando se oferece tanto a um piloto” em formação, “é quase tradição” que esse piloto recompense a equipa pilotando pela estrutura, mais cedo ou mais tarde. Dando exemplos como o de George Russell e Charles Leclerc, Rossi explicou que Piastri “reconheceu que não queria o lugar na Williams, é tão simples como isso. Antes de mais, discordamos desta atitude porque não é isto que se faz”.

Laurent Rossi voltou a afirmar a sua deceção com a tomada de posição do jovem piloto, curiosamente o segundo australiano que deixa mágoa na Renault/Alpine, depois da saída de Daniel Ricciardo também para a McLaren ter deixado o CEO do grupo Renault, Luca de Meo chateado.

Em relação a Piastri, Laurent Rossi acabou a dizer que este caso não estabelece um “bom precedente. Quer dizer, claramente, diferencia-se de todos os muito bons pilotos, excelentes pilotos antes dele que todos passaram por esse tipo de processo. Talvez seja melhor do que todos eles. É uma longa lista muito impressionante de campeões, talvez seja o maior de todos, mas mesmo que seja, não partilhamos os mesmos valores. É essa a ideia. Nós não partilhamos os mesmos valores”, concluiu.