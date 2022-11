Fórmula 1: Laurent Rossi ameaçou substituir Ocon e Alonso após incidente em Interlagos | AutoSport

Os dois pilotos da Alpine envolveram-se em toques na corrida Sprint do Grande Prémio do Brasil da semana passada, tendo prejudicado a equipa. Na corrida de domingo o resultado foi diferente e ambos trabalharam em prol do resultado da equipa, mas antes tinham sido ameaçados pelo próprio CEO da Alpine que seriam substituídos por outros dois pilotos no último fim de semana de corrida da época, o Grande Prémio de Abu Dhabi.

Em declarações à edição francesa do Motorsport.com, Laurent Rossi explicou que disse a Ocon e Alonso que “desde que se comportassem como adultos, também os trataria como adultos”. O responsável da marca e da equipa francesa salientou que “podem lutar, desde que não prejudiquem a equipe, o que aconteceu no último final de semana. Lembrei-lhes que muitos pilotos estão com muita vontade de pilotar no lugar deles, e que seria uma pena acabar o ano com outros dois pilotos, mesmo que isso me custasse caro”.

Rossi admitiu que a conversa teve impacto juntos dos pilotos, porque assumiram a sua “responsabilidade e fizeram um ótimo trabalho”. O responsável da Alpine explicou ainda que “é meu trabalho colocá-los no seu lugar” quando os pilotos vão longe demais na sua luta.

Apesar dos episódios do dia anterior, Rossi garantiu que os dois pilotos não foram proibidos de lutar durante a corrida de domingo, que terminou com quinto lugar de Fernando Alonso e o oitavo de Esteban Ocon, somando muitos pontos na luta pelo quarto lugar da estrutura no campeonato de construtores.