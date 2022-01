Fórmula 1, Laurent Rossi: “A equipa está totalmente concentrada” | AutoSport

Marcin Budkowski tornou-se a segunda saída de alto nível de uma equipa de Fórmula 1 este mês, depois de Otmar Szafnauer e a Aston Martin decidirem enveredar por caminhos diferentes depois de 12 anos. Budkowski juntou-se à equipa, quando ainda era Renault, no final de 2017, após um período de três anos na FIA onde serviu como chefe do departamento técnico. Antes tinha passado pela Prost, Ferrari e McLaren.

A Alpine não tinha um chefe de equipa designado, com acontece na maior parte das equipas. Em vez disso, Laurent Rossi, o CEO, liderava a gestão da equipa, com Marcin Budkowski e Davide Brivio. Mesmo sendo uma forma diferente de abraçar a gestão da equipa, Laurent Rossi já tinha dito em novembro, que pensava que tinha funcionado, mas não excluía a possibilidade de alterações à mesma este ano. Em dezembro passado, em declarações ao jornal AS, Luca de Meo, CEO da Renault, afirmou o mesmo, comparando a Alpine com uma equipa de futebol: “Lutamos para ter talento e não há necessidade de sermos surpreendidos. Eu mudei muitas pessoas na Renault e vai continuar assim, a minha gente sabe que se não se sair bem, continuarei sempre a procurar até encontrar o onze inicial”.

Nessa altura, Marcin Budkowski quis proteger a equipa, afirmando na altura: “Como parte da gestão de topo da equipa, o meu papel é proteger a equipa de rumores. Na verdade, o que eu quero que as pessoas falem na máquina de café é sobre como fazer o carro andar mais depressa, não sobre quem está a fazer o quê ou como poderia ser a estrutura de gestão”.

Hoje, em comunicado de imprensa conjunto entre a equipa e Budkowski, Laurent Rossi quis agradecer a contribuição do agora antigo responsável. “Gostaria de agradecer a Marcin Budkowski pelo seu empenho e contribuição para os resultados da equipa ao longo dos últimos quatro anos. A equipa está totalmente concentrada na preparação do carro para a primeira corrida no Bahrein e na melhoria do desempenho”.