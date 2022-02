Fórmula 1, Lando Norris: “uma decisão natural de prolongar a nossa relação” | AutoSport

Lando Norris é piloto principal da McLaren na Fórmula 1 desde 2019, mas a relação entre ambas as partes nasceu dois anos antes e em 2021 foi o melhor ano, em termos de performance e resultados, do piloto. Norris bateu o mais experiente companheiro de equipa Daniel Ricciardo e provou estar à altura dos desafios que a McLaren atravessa, na tentativa de voltar ao topo da disciplina.

“As equipas são sobre pessoas, e eu amo as pessoas e sinto-me em casa na McLaren”, afirmou o piloto após o anúncio da assinatura de novo contrato com a equipa. “Cresci nesta equipa e faço parte desta viagem em que todos nós estamos. A última temporada foi mais um grande passo, tanto na minha carreira como no desempenho da equipa, e vejo e sinto todo o trabalho, investimento e empenho para que a equipa esteja em posição de competir por vitórias e títulos no futuro”.

Norris, que é visto como um dos próximos protagonistas na Fórmula, disse ainda ”que foi uma decisão natural de prolongar a nossa relação pelos próximos anos”.

Até ao fim de 2025, Lando Norris será piloto da McLaren.