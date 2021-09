Fórmula 1: Lando Norris sem pressão extra devido ao acidente e pronto para arriscar | AutoSport

Lando Norris diz que sente que não fez nada de errado no acidente na Q3 do GP da Bélgica. O piloto da McLaren diz que não ficou preocupado por causa dos riscos que correu naquela altura e está pronto a arriscar novamente, caso saiba que consegue atingir os seus objetivos.

“Agora sei que foi mais porque estava a forçar o andamento e a correr riscos, e sei que foi por uma ‘boa’ razão a forma porque me despistei. Sei que viria para este fim de semana, se fosse no ano passado ou no primeiro ano, muito mais preocupado e talvez depois tivesse muito mais cuidado e coisas desse género. Mas não sinto que tenha feito nada de errado com a minha abordagem àquela qualificação ou àquela volta ou qualquer coisa do género. E estou feliz por fazer exatamente o mesmo e assumir os mesmos riscos este fim de semana”.

Norris adiantou ainda, que não estava a sentir que estava a arriscar em demasia, mas que com chuva, queria aproveitar o seu potencial e fazer a diferença, que possivelmente com o piso seco não o conseguiria.

“As condições de pista molhada são onde os pilotos podem mostrar um pouco mais do seu potencial e não é tão dependente do carro como em condições secas. Por isso, é onde se pode fazer uma grande diferença e, por vezes, podem-se correr maiores riscos. Eu estava apenas muito confiante. Eu corri lá na Fórmula 3 com piso molhado e fui bastante rápido. Por isso, o meu conhecimento e a minha confiança eram apenas elevados e eu sabia o que precisava de fazer para ser rápido. Até esse ponto, não senti que estava a correr riscos extraordinários. Estava apenas em sintonia com o carro e confiante com a travagem e coisas do género, o que pode fazer uma enorme diferença no piso molhado. O carro estava a dar-me essa confiança, obviamente”.