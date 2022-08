Fórmula 1, Lando Norris: “o carro não se adequa ao meu estilo de condução” | AutoSport

Não restam dúvidas que Lando Norris tem sido o piloto que mais tem ajudado a McLaren na luta pelo quarto lugar, tanto nesta época como em 2021. Na temporada passada o piloto britânico somou 160 pontos enquanto Daniel Ricciardo totalizou 115, não sendo suficiente para a equipa de Woking bater a Ferrari, e este ano já leva 76 pontos conquistados contra os 19 do companheiro de equipa, estando o construtor na quinta posição, a quatro pontos da Alpine. A situação terá levado a que os responsáveis da McLaren tenham alterado o plano em relação ao contrato de Ricciardo, mas Norris parece “intocável” na equipa, mesmo admitindo ter algumas dificuldades na condução do monolugar deste ano.

“Penso que não se pode, de forma alguma, dizer que o carro foi construído à minha medida”, afirmou Norris ao Motorsport.com. “Do que eu quero do carro, é como se fosse o oposto do que ele me está a dar. E sim, eu diria que o carro que tenho agora não é completamente o que quero para o meu estilo de condução, e não se adequa a mim”.

Sentindo dificuldades ao pilotar o MCL36, Norris explicou que só há uma coisa a fazer nesses momentos, adaptar-se ao carro, salientando que essa é uma “melhorias que fiz ao longo dos últimos anos”.

O piloto britânico tem melhorado a sua pilotagem, mas também “cresceu” fora de pista, algo que já tinha sido sublinhado pelo seu companheiro de equipa. “Tenho dado um pouco mais a minha opinião”, explicou Norris. “Só falar um pouco mais ‘alto’ e ter confiança nessas coisas é sempre bom”, concluiu.