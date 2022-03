Fórmula 1, Lando Norris: “Não estamos a progredir como queríamos” | AutoSport

A McLaren ainda luta contra alguns problemas de travões e os 3 do Bahrein não se comparam ao trabalho efetuado em Barcelona, numa altura muito importante da pré-temporada.

Lando Norris, que vai completar 3 dias consecutivos ao volante do MCL36, admitiu que a equipa não está no caminho desejado, tentando ainda encontrar uma solução para o problema que os está a atrasar. “Não é óptimo, mas ainda estamos a ultrapassar o melhor que podemos”, disse Norris no Bahrein. “Não estamos a progredir como queríamos”.

O piloto britânico explicou as maiores diferenças do carro entre o teste em Barcelona e o do Bahrein. “Penso que onde éramos muito fortes era nas curvas de alta velocidade em Barcelona, mas onde temos dificuldades é nas curvas de baixa velocidade, como aqui. Penso que, em geral, é por isso que parecemos mais fortes em Barcelona do que aqui. Penso que ainda estamos num lugar decente, é difícil saber com certeza. Sabemos que temos muito trabalho a fazer, ainda estamos a tentar trazer novas peças para o carro”.