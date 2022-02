Fórmula 1: Lando Norris espera adaptação rápida ao McLaren MCL36 | AutoSport

Lando Norris foi o piloto da McLaren em melhor forma em 2021, conquistando quatro pódios, mas este ano para além da dificuldade normal da competição, acresce a alteração regulamentar que vai obrigar os pilotos a mudarem o estilo de condução.

Questionado se havia o risco de que pudesse demorar algum tempo a adaptar-se à mudança do regulamento técnico, Norris lembrou as competições juniores por onde competiu. “Potencialmente, sim. Mas é assim para todos. Pode servir mais a uns do que outros e pode ser potencialmente mau para mim, mas é vida, certo? Tenho de lidar com isso. Antes da F1 eu tinha de lidar com isso. Só passei um ano em qualquer série, por isso todos os anos tinha de me adaptar a algo novo e tentar tirar o máximo partido disso”.

O piloto britânico renovou contrato com a equipa recentemente e vai permanecer como piloto da McLaren até 2025.