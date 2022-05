Fórmula 1, Lando Norris: Em certos aspetos Mercedes é “um dos melhores carros da grelha” | AutoSport

Apesar da Mercedes ter muitos problemas por resolver no seu monolugar de 2022, o piloto da McLaren Lando Norris acredita que W13 domina num certo aspeto do desempenho melhor do que os seus adversários, o que pode ter ajudado a equipa de Brackley a ter terminado o GP de Miami na frente do segundo pelotão.

“Esta pista [Miami] tem muitas curvas de velocidade lenta, e a Mercedes tem sido um dos melhores carros da grelha em velocidade lenta desde o primeiro dia”, salientou Norris após a prova de estreia em Miami. “Acho que descobriram um pouco mais de performance este fim de semana e maximizaram um pouco mais o potencial do seu carro, por isso não estou surpreendido. Tem sido a mesma coisa na Fórmula 1 durante anos, em alguns fins de semana um carro adapta-se melhor a uma pista e noutro a outro carro”. Passadas as primeiras cinco provas do calendário, Norris admite que a McLaren está atrás da Mercedes e da Alfa Romeo na ordem do pelotão.

“É difícil saber exatamente o que vamos fazer a partir deste fim de semana. Quero dizer que estamos atrás da Mercedes, estamos atrás da Alfa Romeo, mas estamos numa boa luta com a Alpine e a AlphaTauri. Penso que isso é bastante simples. A Haas está connosco na luta ou perto. Penso que isso nos coloca por volta do quinto carro mais rápido ou sexto ou algo assim. Penso que temos um ritmo decente. Só precisamos de um pouco mais de performance para levar a luta até à Mercedes e aos tipos que estão à frente”, concluiu o piloto.