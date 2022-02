Fórmula 1: Lando Norris é um “elemento chave” no plano da McLaren | AutoSport

O anúncio da continuidade de Lando Norris na McLaren até ao final de 2025, não será uma grande surpresa para quem assistiu ao evoluir do piloto desde a sua época de estreia na Fórmula 1. Norris tenta alcançar bons resultados numa equipa onde a pressão para ganhar não é tanta como no passado, é certo, mas que precisa de regressar à disputa por vitórias e pódio com mais regularidade.

“A oportunidade de alargar a nossa relação com Lando reflete não só o nosso compromisso, mas também a nossa crença e confiança no seu talento. É também um forte sinal de confiança e empenho de Lando em nós como equipa e na nossa viagem para a disputa do campeonato do mundo”, explicou Andreas Seidl, chefe de equipa da McLaren, acerca da assinatura do novo contrato com o piloto. “Lando tem mostrado um crescimento impressionante como piloto de Fórmula 1 ao longo dos últimos quatro anos e tem sido uma parte importante na dinâmica e trajetória de desempenho da equipa”.

Seidl sublinhou que a equipa procurou uma solução estável para tentar regressar à conquista de títulos, quando decidiu renovar com Lando Norris. “Ainda estamos na nossa jornada para lutar na frente e Lando é um elemento chave do nosso plano, por isso, segura-lo no lugar, ao lado de Daniel e da nossa liderança sénior, dá-nos estabilidade e continuidade à medida que construímos para atingir o nosso objetivo final comum de títulos mundiais”.