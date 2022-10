Fórmula 1, Lando Norris e a luta com a Alpine: ”Não faço ideia de como ainda estamos a lutar” | AutoSport

A Alpine recuperou o quarto posto do campeonato de construtores no Japão, depois de somar 18 pontos no final da corrida, mais do que Mercedes e McLaren. Com um comprovado bom andamento em Suzuka desde o primeiro treino livres, os franceses estiveram muito longe do ritmo dos McLaren.

Para Lando Norris este resultado não foi uma surpresa, adiantando que os dois Alpine são muito mais fortes do que os seus carros.

“Não é uma boa notícia, mas não é uma surpresa”, disse Norris sobre a perda do quarto posto por parte da McLaren, citado pelo The Race. “Como já disse tantas vezes, são muito mais rápidos do que nós. Não faço ideia de como ainda estamos a lutar contra eles no campeonato”.

Apesar de manter que a equipa vai tentar reconquistar o quarto posto entre os construtores, como também afirmou o seu chefe de equipa, Andreas Seidl, Lando Norris salienta que se sente satisfeito “por termos sido capazes de lutar contra eles até agora, o que demonstra que fizemos um trabalho muito bom em todas as outras áreas, na fiabilidade, na maximização do nosso desempenho, aproveitando oportunidades, não cometendo erros. Eles devem ter feito muito pior do que nós em todas essas áreas para estarem apenas à nossa frente no campeonato com o carro que têm”.

Como resposta às declarações de Norris, Alan Permane, afirmou que: “Estamos muito mais concentrados na Mercedes. Estamos a tentar bater a Mercedes, é isso que estamos a tentar fazer. Estamos a tentar chegar a esse nível”.

A discussão entre McLaren e Alpine será um fator a ter em conta até ao final da época, apesar de ambas as equipas quererem afastar esse cenário.