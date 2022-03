Fórmula 1: Lando Norris continua aos comandos do carro | AutoSport

Daniel Ricciardo continua a não se sentir a 100% no segundo dia de teste do Bahrein e volta a não estar ao volante do McLaren MCL36. Lando Norris será de novo o piloto em ação durante o dia.

“Daniel Ricciardo começou a sentir-se indisposto ontem de manhã, e enquanto mostra sinais de melhoria, a equipa continuará a avaliá-lo antes de retomar as suas funções de piloto”, pode ler-se no comunicado da McLaren. Lando Norris rodou 50 voltas no primeiro dia do teste.

A Haas, depois de algumas equipas não estarem de acordo em permitir a equipa ir para a pista no domingo, para compensar o tempo perdido ontem, terá hoje uma hora extra de teste, já com Kevin Magnussen ao volante.