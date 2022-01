Fórmula 1, Lando Norris: Carlos Sainz “é um dos melhores pilotos” | AutoSport

A terceira época de Lando Norris na Fórmula 1 foi a melhor da sua carreira na Fórmula 1, mas no final de cada ano, o lugar que ocupa na classificação geral é cada vez mais para cima. O jovem britânico tem vindo a melhorar a cada ano e na primeira temporada com um novo e mais experiente companheiro de equipa, Norris foi mais competente e esteve na luta pelo quinto lugar com o seu antigo colega na McLaren, Carlos Sainz, que afirma ser uma dos melhores pilotos de Fórmula 1.

“Penso que o meu segundo ano foi bom”, disse Norris ao Motorsport.com. “Carlos, creio eu, é um dos melhores pilotos da Fórmula 1. Também não me fez parecer tão bem, porque ele é um piloto extremamente bom, e fez um trabalho muito bom. Acho que fiquei na sombra dele, porque estava a fazer um trabalho excecional. Penso que este ano dei aquele próximo passo que foi igual ou talvez um pouco melhor do que ele”.

Norris explicou que sempre teve vontade de bater Sainz quando ainda era piloto McLaren, naquela que era uma das ligações mais próximas entre colegas de equipa, assim como pensa que o agora o espanhol quer bater Charles Leclerc na Ferrari. “Sempre tive a motivação de querer bater o Carlos. Ao mesmo tempo, com Daniel, não me senti nervoso de forma alguma quando ele veio. Muitas pessoas pensaram que talvez eu o tivesse feito, ou fizeram a pergunta, porque ele é um vencedor de várias corridas e tem pódios. Toda a gente sabe do que Daniel é capaz porque esteve num carro que ganhou corridas. Enquanto com Carlos, ninguém sabia tanto do que ele era capaz, porque ele esteve num Toro Rosso, num Renault e num McLaren. Cada vez mais pessoas estão a aperceber-se do que ele é realmente capaz, e do tipo de condutor que ele é, quando ele enfrentou Carlos e o bateu com bastante frequência”.