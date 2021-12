Fórmula 1, Lando Norris: “A Mercedes teve o carro mais potente” | AutoSport

Lando Norris, que teve a sua melhor época na Fórmula 1 em 2021, felicitou Max Verstappen pela conquista do título de pilotos e à publicação Motorsport-total.com afirmou que o Red Bull não foi o melhor carro do ano, pertencendo este a Lewis Hamilton.

“Dou-lhe os parabéns pelo que fez esta época”, disse Lando Norris sobre Max Verstappen. “Não acho que ele teve o melhor carro esta temporada. A Mercedes teve o carro mais potente na maioria das corridas, mas teve menos azares e cometeu menos erros como piloto”.

Norris também conquistou uma boa classificação final, terminando à frente de Charles Leclerc e Daniel Ricciardo, no sexto posto do mundial.