Fórmula 1: Lance Stroll espera mais ultrapassagens em circuito como Hungaroring | AutoSport

Os carros de Fórmula 1 sofreram mudanças dramáticas em resultado das alterações regulamentares para 2022. A ideia é tentar reduzir o efeito do ar sujo e encorajar melhores corridas e lutas roda a roda.

Depois de apresentado o AMR22 da Aston Martin, o novo carro de 2022 mais completo que nos foi revelado, Lance Stroll disse esperar que os novos monolugares ajudem a produzir mais ultrapassagens em corridas como o Grande Prémio da Hungria, onde a posição de qualificação é extremamente importante, já que o traçado oferece poucos pontos para tentar as manobras.

“Espero realmente que as corridas sejam muito melhores”, disse o piloto canadiano da Aston Martin. “Estou a cruzar os dedos para que as corridas sejam melhores. Espero que possamos correr roda a roda e ir a uma pista como Budapeste e ter hipóteses de ultrapassar e competir”.

Stroll colocou a questão do ponto de vista dos espetadores, e afirmou que nessas corridas, o fim de semana termina ao sábado, na qualificação. “É aborrecido ver este tipo de corridas em que é como um fim de semana de corridas apenas no sábado. Claro que no ano passado, em Budapeste, tivemos todas as mudanças climáticas e outras coisas e foi muito excitante. Mas, em geral, é um exemplo de uma corrida difícil de ultrapassar. Pode ser bastante aborrecida. Seria ótimo ver mais dessas pistas tornarem-se excitantes e divertidas para correr no domingo”.