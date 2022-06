Fórmula 1: Lance Stroll ainda não está “confiante no carro” | AutoSport

A Aston Martin sentiu muitos problemas para chegar aos pontos na fase inicial da época, mas depois da chegada da versão B do AMR22, o carro provou estar com mais andamento do que anteriormente. Ainda assim, Lance Stroll ainda não se sente completamente confortável no monolugar e não deverá passar por encontrar uma afinação correta, considera o piloto canadiano.

“Estamos sempre a aprender mas quero estar mais confortável com o carro”, disse o piloto canadiano. “Continuo a sentir que não estou assim tão confiante no carro e a sentir-me muito preciso, e apenas previsível no carro. Penso que ainda tenho de continuar a trabalhar para voltar ao lugar que me pareceu estar no ano passado, ou no ano anterior”.

Segundo Stroll, a questão não passará por encontrar a afinação correta, é um problema mais abrangente.

“Penso que é a característica do carro, são muito rígidos, e talvez afinação. Não estou a pilotar o carro de mais ninguém, por isso não sei, mas só temos de continuar a trabalhar e a compreender, porque este ano é definitivamente mais desafiante do que nos últimos anos só para entrar num lugar e num ritmo certo, e todo esse tipo de coisas”.

O piloto tem esperanças que as atualizações preparadas para Silverstone possam ajuda-lo a resolver estes problemas.