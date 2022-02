Fórmula 1: lançamento do MCL36 da McLaren em evento em direto | AutoSport

Só hoje a Haas divulgou as primeiras imagens de um dos novos monolugares de Fórmula 1 segundo o novo regulamento técnico para 2022 e para a apresentação do carro da McLaren ainda falta uma semana (11 de fevereiro), no entanto a equipa de Woking acelera o ritmo e anunciou que o evento terá transmissão ao vivo em múltiplas plataformas.

O evento começa às 19 horas (em Portugal Continental) e pode ser visto ao vivo em McLaren.com, no canal de YouTube da equipa e será também transmitido pelo canal britânico, SkySports F1. A equipa não quis revelar muito do que vai acontecer no evento, que contará com a presença dos pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo, mas sabemos que também serão apresentados os carros do Extreme E, IndyCar Series e a equipa de eSports. Para quem quiser assistir a alguns conteúdos exclusivos, a equipa promete o acesso a quem tenha a aplicação no smartphone ou tablet.