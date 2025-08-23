Fórmula 1 lança experiência imersiva inédita em Londres com o “F1 Box”
A Fórmula 1 anunciou o lançamento de uma nova experiência de corridas imersivas – a F1 Box – que abriu as portas no dia 22 de agosto, em Westfield Stratford City, Londres. Trata-se de um conceito pioneiro que coloca os participantes frente a frente em desafios de corrida, recorrendo a simuladores de última geração.
Com 12 simuladores de movimento total, equipados com ecrãs 4K e uma envolvente produção áudio-visual, desenvolvidos pelos criadores do já popular F1 Arcade, cada sessão terá a duração de cerca de 20 minutos, incluindo preparação e comentários, e divide-se em duas corridas de cinco minutos cada.
A experiência foi concebida para privilegiar a competição rápida e o entretenimento social, afastando-se da lógica tradicional de treinar voltas infinitas. Os participantes podem acompanhar o seu desempenho em leaderboards em tempo real, com recurso a dados de corrida, iluminação reativa e ecrãs digitais de grandes dimensões, tudo pensado para criar um ambiente de espetáculo.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI