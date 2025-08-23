Fórmula 1 lança experiência imersiva inédita em Londres com o “F1 Box”

A Fórmula 1 anunciou o lançamento de uma nova experiência de corridas imersivas – a F1 Box – que abriu as portas no dia 22 de agosto, em Westfield Stratford City, Londres. Trata-se de um conceito pioneiro que coloca os participantes frente a frente em desafios de corrida, recorrendo a simuladores de última geração.

Com 12 simuladores de movimento total, equipados com ecrãs 4K e uma envolvente produção áudio-visual, desenvolvidos pelos criadores do já popular F1 Arcade, cada sessão terá a duração de cerca de 20 minutos, incluindo preparação e comentários, e divide-se em duas corridas de cinco minutos cada.

A experiência foi concebida para privilegiar a competição rápida e o entretenimento social, afastando-se da lógica tradicional de treinar voltas infinitas. Os participantes podem acompanhar o seu desempenho em leaderboards em tempo real, com recurso a dados de corrida, iluminação reativa e ecrãs digitais de grandes dimensões, tudo pensado para criar um ambiente de espetáculo.

Saiba mais AQUI