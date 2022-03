Fórmula 1: Kevin Magnussen pode ser benéfico para Mick Schumacher, diz Steiner | AutoSport

A Haas decidiu contratar Kevin Magnussen para substituir Nikita Mazepin no início desta semana. Günther Steiner, chefe de equipa, explicou que o regresso do piloto pode beneficiar toda a equipa, incluindo o companheiro de equipa, Mick Schumacher.

“Penso que Mick está feliz por ter alguém com quem aprender e ter uma referência”, disse Steiner à Reuters. “Podemos ver onde está e também pode melhorar. É um benefício para ele também porque ter um piloto experiente a analisar os dados, a trabalhar com alguém que conhece estes carros muito semelhantes durante seis anos. É muito bom”.

Steiner acredita ainda que a competição entre os dois pilotos da equipa, pode levar a que ambos puxem a Haas para melhores resultados. “Se [Schumacher] bate o Kevin, isso é importante. A competição é boa para melhorar. É como num negócio, a concorrência é boa. Se és o único, é quase fácil demais e depois acordas uma manhã e já não estás perto”.