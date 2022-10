Fórmula 1: Kevin Magnussen “não teria problemas” com Hülkenberg na Haas | AutoSport

A Haas ainda não anunciou o segundo piloto do alinhamento para 2023 que se juntará a Kevin Magnussen. Além do atual piloto Mick Schumacher, que está prestes a completar a sua segunda época com a equipa, Nico Hülkenberg tem sido dado como opção para o lugar na Haas.

Estando Hülkenberg ao lado de Kevin Magnussen fariam uma dupla no mínimo interessante, visto o passado entre os dois. Em 2017, o piloto alemão na Renault acusou o piloto dinamarquês de ser “o piloto mais antidesportivo”, depois de um episódio entre ambos durante o GP da Hungria. No entanto, o responsável da Haas, Günther Steiner, já disse anteriormente, acreditar que esse episódio só iria fazer aumentar o interesse dos fãs nessa possível dupla de pilotos.

O piloto dinamarquês, que regressou à Fórmula 1 no início deste ano, salientou que não tem “nenhum problema” com Hülkernberg.

“Eu realmente não o conheço como pessoa, mas como piloto sempre o respeitei”, esclareceu Magnussen em conferência de imprensa no México, acrescentando que “não teria problemas”.

O piloto dinamarquês admitiu que o seu atual companheiro de equipa tem tido bons desempenhos. “Posso dizer, com certeza, que Mick neste momento está a fazer um bom trabalho. Definitivamente está mais rápido”, concluiu.