Fórmula 1, Kevin Magnussen: “muito surpreendido, mas igualmente muito entusiasmado” | AutoSport

A Haas F1 contratou Kevin Magnussen para ser companheiro de equipa de Mick Schumacher. Trata-se de um contrato plurianual com o piloto dinamarquês, que disse ter ficado surpreendido pelo contacto da Haas.

“Fiquei obviamente muito surpreendido, mas igualmente muito entusiasmado por receber a chamada da Haas F1″, explicou Magnussen, que teve de deixar de lado o acordo com a Peugeot e a Chip Ganassi na resistência. “Estava numa direção diferente em relação aos meus compromissos para 2022, mas a oportunidade de voltar a competir na Fórmula 1, e com uma equipa que conheço extremamente bem, foi simplesmente demasiado apelativa. Tenho realmente de agradecer tanto à Peugeot como à Chip Ganassi Racing por me libertarem prontamente, ambas são grandes organizações”.

Magnussen só hoje foi anunciado, mas diz já ter sido informado sobre o novo carro da equipa, o Haas FV-22 que terá oportunidade de pilotar no teste do Bahrein, que tem início amanhã.

“Naturalmente, também quero agradecer a Gene Haas e Günther Steiner pela oportunidade de retomar a minha carreira na Fórmula 1. Sei quão competitivos ambos são e quão desejosos estão de voltar a competir semana sim, semana não.Fui informado tanto quanto possível sobre o desenvolvimento do VF-22 e o seu potencial. Há trabalho a fazer, mas estou entusiasmado por fazer parte dele. Mal posso esperar para voltar ao volante de um carro de Fórmula 1 no Bahrein”.