Kevin Magnussen: “Gostei de ver F1 do lado de fora, como fã” | AutoSport

Kevin Magnussen voltou à Fórmula 1 este ano, substituindo Nikita Mazepin com quem a Haas rescindiu contrato, depois de ter ficado sem lugar no final da época de 2020. Magnussen e a Haas tiveram uma época péssima antes da equipa ter decidido não renovar o seu contrato, assim como o de Romain Grosjean, e ter optado por contratar dois pilotos rookies para 2021.

Sem lugar na Fórmula 1, Magnussen explicou no podcast Beyond the Grid que não deixou de assistir às corridas e num ano tão emotivo e competitivo, gostou da experiência.

“Fiz algumas coisas de televisão na Dinamarca e gostei disso. Pensei muitas vezes, ‘Como será falar disto do lado de fora e não ser um dos pilotos?’. Foi bom. Senti-me muito bem com isso e gostei da época, foi uma época fantástica. Gostei de ver a F1 do lado de fora como fã, porque sou fã de F1, e isso fez-me apreciar o desporto a partir dessa perspetiva”.

O piloto explicou ainda, que depois da saída da Fórmula 1 não se sentiu mal por ficar de fora do pelotão, ficou antes grato por ter tido essa oportunidade. “Consegui olhar muito rapidamente para a Fórmula 1 e ficar grato, em vez de me sentir miserável por já lá não estar. Consegui sentir-me muito mais feliz depois de sair do que quando lá estive. Porque, quando lá estive, não me senti tão grato. Fiquei mais desapontado nas duas últimas temporadas em que não estava onde queria estar na F1. Tivemos uma época muito dura em 2020 e eu não apreciei a Fórmula 1 tanto quanto devia”.