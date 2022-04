Fórmula 1: Kevin Magnussen espera retirar dividendos da corrida sprint | AutoSport

O formato do GP de Emilia Romagna é diferente das 3 provas até agora realizadas. Imola acolhe a primeira edição das corridas sprint de 2022, com ligeiras alterações do que acontecia no ano passado.

A maior mudança nas regras deste ano reside na pontuação atribuída. Em 2021 apenas os três primeiros pilotos pontuavam no final da corrida sprint, mas este ano pontuam os oito primeiros (8 para o vencedor, 7 para o segundo, 6 para o terceiro e assim por diante, até a 1 ponto para o oitavo classificado).

Esta mudança agrada ao regressado Kevin Magnussen, que espera poder somar mais pontos no GP de Emilia Romagna.

“Acho que é bom que tenham acrescentado pontos por terminarem em oitavo lugar e nos lugares mais acima. Vou tentar chegar ao máximo de pontos”, disse Magnussen.”Penso que é interessante, já que no ano passado foi um pouco menos excitante porque eram mais conservadores, não havia tanto em jogo. Agora que há pontos, penso que vamos ver corridas mais duras, estou ansioso por isso”.

O regresso das corridas sprint significa que as equipas só têm uma sessão de treinos livres na sexta-feira, na qual têm de procurar a melhor afinação antes da qualificação, em vez de três sessões num fim de semana normal.

“Com certeza que será um desafio porque só temos uma sessão de treino livre para encontrar uma boa afinação”, disse o chefe de equipa da Haas, Günther Steiner. “Com as dificuldades nestes carros e a falta de conhecimento que temos, não será fácil, mas é o mesmo para todos e quem estiver melhor preparado terá um carro melhor, por isso vamos tentar o nosso melhor como todos os outros”, afirmou o responsável da Haas.