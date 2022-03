Fórmula 1: Kevin Magnussen é o escolhido pela Haas | AutoSport

O AutoSport sabe que é Kevin Magnussen que vai ocupar o lugar deixado vago por Nikita Mazepin na Haas, após a rescisão unilateral do contrato do piloto russo. Pietro Fittipaldi vai rodar manhã no teste do Bahrein, como já tínhamos dado conta anteriormente, sendo que no segundo e terceiro dias já deverá ser o dinamarquês a estar ao volante do VF-22, dividindo esse papel com Mick Schumacher

Kevin Magnussen foi piloto da Haas entre esteve na equipa entre 2017 e 2020, quando ficou sem lugar na equipa e no pelotão de Fórmula 1. O dinamarquês competiu na IndyCar Series, mas foi na resistência que encontrou um projeto bastante apelativo, tendo sido escolhido como um dos pilotos da tripulação do novo Hypercar da Peugeot para o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), que deverá estrear-se este ano, depois das 24 Horas de Le Mans. A Peugeot, assim como a Chip Ganassi Racing, libertaram o piloto dinamarquês para este poder aceitar a proposta da Haas.

Na Fórmula 1, Magnussen competiu pela McLaren e Renault antes de se tornar piloto da Haas em 2017. Competiu em 119 GP de F1, tendo conquistado um pódio pela McLaren em 2014.

Kevin Magnussen returns for his fifth season at #HaasF1



Hear from Kevin and the team ⤵️#HaasF1 https://t.co/7G7ylMC8DD — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 9, 2022