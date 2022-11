Fórmula 1: Kevin Magnussen acredita que Mick Schumacher pode regressar à grelha | AutoSport

Companheiros de equipa por mais uma corrida, Kevin Magnussen acredita que Mick Schumacher vai encontrar uma vaga na Fórmula 1 no próximo ano depois de ter perdido o lugar na Haas para Nico Hülkenberg, também ele um regressado ao ‘Grande Circo’.

“Gosto do Mick e acho que ele merece um lugar no grid”, disse Magnussen em Abu Dhabi. “Desejo o melhor para ele e acredito que há um caminho para voltar à Fórmula 1”.

Magnussen já esteve na mesma posição que está agora Schumacher e por isso tem ainda mais razões para afirmar que “ele fez um bom trabalho este ano. [..] A Fórmula 1 é difícil, mas é possível regressar”.

O dinamarquês vai formar dupla com Hülkenberg, com quem teve um episódio mais acalorado na Hungria em 2017, mas garante agora que tem “muito respeito por ele”, acrescentando que o piloto alemão “vai ser um grande trunfo para a equipa”.