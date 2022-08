Fórmula 1, Jost Capito: Resultado da Williams no treino 1 não é significativo | AutoSport

A Williams regressou às pistas após as férias com tempos bem interessantes no primeiro treino livre do GP da Bélgica. Alexander Albon foi o piloto mais rápido da dupla da equipa de Grove (a 1.297s do tempo mais rápido que pertenceu a Carlos Sainz), alcançando o sexto lugar da tabela de tempos, mas mesmo Nicholas Latifi conseguiu terminar a encurtada sessão com o 11º tempo (+1.947s).

Ainda que “satisfeito” com os resultados no treino inaugural em Spa-Francorchamps, Jost Capito, chefe de equipa da Williams, avisou que “não se pode falar muito sobre o resultado”.

“Em geral, Spa beneficia o nosso carro até certo ponto”, disse Capito à Sky. “A secção de downforce médio, adapta-se muito bem ao nosso carro”. No entanto, o responsável da equipa deixou claro que “devido à bandeira vermelha, muitos daqueles que estavam a pilotar com pneus novos [pneus macios] poderiam melhorar os seus tempos”.

O responsável da Williams prefere manter os ‘pés bem assentes na terra’ e ver o que Albon e Latifi conseguem fazer nas sessões restantes.