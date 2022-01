Fórmula 1, Jost Capito: “mérito” para a Williams na conquista de pontos | AutoSport

A Williams voltou a pontuar na Fórmula 1 depois de um ano sem o conseguir, mas mais importante para a estrutura, 3 épocas depois terminou acima do décimo posto na tabela classificativa dos construtores.

Para Jost Capito não foi apenas sorte a conquista dos pontos, foi devido a decisões “corajosas” e ao “mérito” da equipa.

“Penso que a equipa fez algumas decisões muito corajosas em Budapeste com as escolhas de pneus, bem como para manter essa posição”, disse Capito sobre a primeira corrida onde ambos os pilotos conseguiram terminar nos pontos, depois de terem “ameaçado em Silverstone, Paul Ricard e Red Bull Ring. “Por isso, a equipa tem de ter a sensação de que foi com mérito, e eu acredito nisso, porque se estamos em posição de conquistar pontos e não conseguimos, então não fizemos o nosso trabalho, mas como estávamos em posição de pontuar, e terminamos nos pontos com ambos os carros, começámos a dizer ‘OK, podemos fazer mais?’”

O responsável da Williams explicou ainda, que os pilotos e a equipa ficaram motivados com a conquista de pontos, depois de épocas muito longe do restante pelotão.

“Subimos mais e melhoramos mais se estivermos na posição de poder lutar com outros carros e correr contra outros. E isto foi também o que vimos com os pilotos: eles têm uma motivação completamente diferente se estiverem apenas a correr no fundo do pelotão ou se puderem estar a lutar. Em Barcelona, foi a luta com George e Fernando [Alonso] que foi fantástica e deu a George tanta confiança que o carro não era assim tão mau e que podíamos alcançar pontos. Então a equipa acreditou nisso”.