Fórmula 1: Jost Capito impressionado com Logan Sargeant | AutoSport

Jost Capito admitiu que o piloto da academia Williams, e atual terceiro classificado na Fórmula 2, Logan Sargeant pode ser uma escolha como piloto da equipa de Fórmula 1 para 2023. O responsável da equipa britânica explicou que a escolha de pilotos para a dupla do próximo ano será uma boa “dor de cabeça” e que o jovem piloto, que conquistou vitórias consecutivas na Áustria e na Grã-Bretanha e a pole position em França, se juntou ao lote de hipóteses.

“Seria uma grande dor de cabeça, não seria?” disse Capito em França. “Já tive piores. É claro que estamos impressionados. É a sua primeira temporada na Fórmula 2 e não o pressionámos para que tenha tempo de se desenvolver. Impressionou-nos realmente com a rapidez com que conseguiu lidar com o carro, com a gestão dos pneus e com a conquista de resultados. Como conseguiu a pole position [em França] foi realmente impressionante. Vai estar num carro de Fórmula 1 no futuro, estou absolutamente convencido disso”.

Capito afirmou ser necessário decidir o mais cedo possível a dupla de pilotos para 2023, mas ao mesmo tempo torna-se complicado apostar em Logan Sargeant já que o jovem piloto tem de terminar dentro dos cinco primeiros classificados da F2 para ter os pontos necessários para a super licença, o que pode não acontecer até ao final da época em Abu Dhabi.

“Precisa dos pontos de super licença”, explicou o CEO da Williams. “E para isso, tem de terminar entre os cinco primeiros do campeonato. De momento, está tudo bem, mas pode sempre mudar de direção muito rapidamente, por isso é bastante complicado tomar decisões precoces sobre um piloto de Fórmula 2, antes da temporada terminar. Isso faz parte da tomada de decisões, é claro”, concluiu o responsável.