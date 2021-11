Fórmula 1, Jost Capito: Ética de Frank Williams continua “a ser o ethos central da nossa equipa” | AutoSport

A Williams reagiu à notícia do falecimento de Frank Williams aos 79 anos. Fundador da estrutura, que liderou na conquista de sete títulos de pilotos e nove de construtores, Frank Williams será para sempre relembrado como um dos mais carismáticos e resilientes chefes de equipa da Fórmula 1. Através de comunicado, Jost Capito, atual CEO da Williams, afirma que Frank Williams “foi único e um verdadeiro pioneiro” e o seu falecimento “marca verdadeiramente o fim de uma era para a nossa equipa e para a Fórmula 1”. Capito lembra ainda, que “os seus valores – incluindo integridade, trabalho de equipa e uma independência e determinação feroz – continuam a ser o ethos central da nossa equipa e são o seu legado, tal como o nome de família Williams sob o qual nos orgulhamos de correr”.

Também Nicholas Latifi e George Russell reagiram à noticia. Russell escreveu no Twitter que “Sir Frank era um ser humano verdadeiramente maravilhoso e lembrar-me-ei sempre das gargalhadas que partilhamos. Era mais do que um chefe, era um mentor e um amigo de todos os que se juntaram à família Williams Racing e de tantos outros”.

Latifi, também nas redes sociais, afirmou ser uma honra pilotar com o nome Williams. “Tem sido uma honra representar o seu nome na cena mundial e continuaremos a esforçar-nos para trazer a equipa para os lugares de cimeiros da grelha”.

O comunicado da Williams na íntegra:

“A Williams Racing Team está verdadeiramente entristecida com o falecimento do nosso fundador, Sir Frank Williams. Sir Frank foi uma verdadeira lenda e ícone do nosso desporto. A sua morte marca verdadeiramente o fim de uma era para a nossa equipa e para a Fórmula 1. Foi único e um verdadeiro pioneiro. Apesar das consideráveis adversidades da sua vida, levou a nossa equipa a 16 campeonatos mundiais, tornando-nos uma das equipas de maior sucesso na história do desporto. Os seus valores – incluindo integridade, trabalho de equipa e uma independência e determinação feroz – continuam a ser o ethos central da nossa equipa e são o seu legado, tal como o nome de família Williams sob o qual nos orgulhamos de correr. Os nossos pensamentos estão com a família Williams neste momento difícil.

Jost Capito”